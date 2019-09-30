МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета Фонда социального страхования (ФСС) на 2020-2022 годы, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Согласно этому документу, бюджет фонда сформирован с профицитом в 2020 году в сумме 23,5 миллиарда рублей, в 2022 году – 62,5 миллиарда рублей и с дефицитом в 2021 году в объеме 10,3 миллиарда рублей.

Доходы бюджета ФСС на 2020 год предусмотрены в сумме 811,6 миллиарда рублей, в том числе на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 604,4 миллиарда рублей, от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний – 146,6 миллиарда рублей, в 2021 году – 821,1 миллиарда, 604,8 миллиарда и 155,4 миллиарда рублей, соответственно, в 2022 году – 936,5 миллиарда, 706,99 миллиарда и 168,1 миллиарда рублей.

Расходы фонда в 2020 году прогнозируются на уровне 788,1 миллиарда рублей, в том числе на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 618,7 миллиарда рублей, от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний – 108,7 миллиарда рублей, в 2021 году – 831,4 миллиарда, 657,6 миллиарда, 112,8 миллиарда рублей, соответственно, в 2022 году – 873,96 миллиарда, 695,4 миллиарда, 117,2 миллиарда рублей.