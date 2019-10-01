МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в августе сохранилась на уровне июля в 2,2%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя до 2,3%.

Число безработных в стране в августе составило 1,57 миллиона человек, что на 130 тысяч (на 7,6%) ниже значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 41,77 миллиона человек, снизившись на 590 тысяч человек (на 1,4%) в годовом выражении.