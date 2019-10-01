МОСКВА, 1 окт — Dow Jones. Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс во вторник заявил, что осуществленное центральным банком снижение процентных ставок было необходимо для сохранения здоровья экономики, остающейся сильной, несмотря на ключевые риски.

В этом году рост ВВП США должен составить около 2,25%, и это "весьма сильный показатель, превосходящий мою оценку потенциального роста в долгосрочной перспективе", отметил он, согласно тексту речи, подготовленной для выступления во Франкфурте. Эванс ожидает, что безработица в США останется на уровнях немного ниже 4%, а инфляция будет постепенно ускоряться до целевого уровня 2% в течение следующих нескольких лет.

Эванс имеет право голоса на заседаниях Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. По его словам, для удержания экономики на верном пути руководству центрального банка необходимо пересмотреть свои прогнозы относительно перспектив процентных ставок. В этом году ФРС уже дважды снижала ставки, и Эванс голосовал за это решение.

"В течение всего лишь шести месяцев мои взгляды изменились: если раньше я считал целесообразным повышение процентных ставок на 50 базисных пунктов выше нейтрального уровня, то теперь вижу необходимость в их снижении на 50 базисных пунктов ниже него", — заявил Эванс.

"Подобная более мягкая денежно-кредитная политика необходима для сохранения перспектив роста экономики, примерно соответствующих тем, что ожидались ранее, и, что более важно, она требуется для поддержания импульса инфляции, обеспечивающего уверенность в достижении целевого уровня 2% в разумные сроки", — добавил он.

Эванс отметил, что фундаментальные экономические факторы остаются "сильными", а это позволяет ему сохранять собственные прогнозы без изменений. "По большей части опасения относительно роста вызывают потенциальные риски, последствия которых могут быть весьма серьезными, но которые также могут никогда не реализоваться", — добавил он.

Снижая ставки дважды в этом году, ФРС стремится обеспечить страховку против растущих рисков, источником которых являются неопределенность перспектив внешнеторговой политики США и замедление роста мировой экономики. В настоящее время, несмотря на ослабление капиталовложений и производственной активности, ничто не указывает на то, что экономика страны терпит бедствие.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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