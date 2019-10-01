МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Производство золота в России по итогам января-июня 2019 года выросло на 10,47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 135,33 тонны, говорится в сообщении Минфина РФ со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия.

В том числе, производство добычного золота в России в отчетном периоде составило 110,53 тонны против 98,67 тонны в январе-июне 2018 года (рост на 12,02%), попутного — увеличено на 22,11% — до 9,28 тонны против 7,6 тонны, вторичного составило 15,52 тонны против 16,23 тонны (снижение на 4,37%).

Производство серебра в России за первые шесть месяцев 2019 год снижено на 9,89% — до 457,45 тонны (годом ранее – 507,65 тонны), в том числе добычного составило 221,29 тонны против 226,5 тонны (снижение на 2,3%), попутного – 159,64 тонны против 159,92 тонны (на 0,18% меньше), вторичного – 76,52 тонны против 121,23 тонны (падение на 36,88%).

Минфин впервые опубликовал статистику добычи драгметаллов в РФ по итогам 2014 года. Ведомство не дает данных по золотосодержащим концентратам, которые для переработки отправляются на экспорт и не возвращаются на аффинажные заводы РФ. По информации Минфина, в России в 2017 году было произведено 306,9 тонны (+6,4%) золота и 1044,3 тонны (-4,1%) серебра. В 2018 году — 314,4 тонны (+2,45%) золота и 1119,95 тонны (+7,24%) серебра.