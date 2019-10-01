Эквадор решил прекратить членство в ОПЕК с января 2020 г - минэнерго страны
МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Эквадор планирует выйти из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с января 2020 года, говорится в сообщении министерства энергетики и невозобновляемых природных ресурсов страны, опубликованном в соцсети Twitter.
"Правительство Эквадора приняло решение, что перестанет быть частью Организации стран-экспортеров нефти с 1 января 2020 года", — говорится в сообщении.
Согласно данным сентябрьского доклада ОПЕК со ссылкой на вторичные источники, добыча нефти Эквадора в августе составила 537 тысяч баррелей в сутки. Страна входит в число членов ОПЕК с самым небольшим объемом добычи нефти.
Эквадор присоединился к ОПЕК в 1973 году. Девятнадцать лет спустя, в 1992 году, он добровольно приостановил свое членство и снова возобновил его в 2007 году.
https://1prime.ru/state_regulation/20191001/830371864.html