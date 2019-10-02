МОСКВА, 2 окт /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в среду обсудит законопроект, по которому управление многоквартирными домами (МКД), находящимися в государственной или муниципальной собственности, будет осуществляться на основании договора с управляющей компанией, выбранной на открытом конкурсе, сообщила пресс-служба кабмина.

"Законопроект предусматривает исключение части 1 статьи 163 Жилищного кодекса, в результате чего управление многоквартирным домом, в котором все помещения находятся в государственной и (или) муниципальной собственности, будет осуществляться в соответствии с частью 2 статьи 163 Жилищного кодекса на основании договора управления многоквартирным домом, заключённого с управляющей организацией, выбранной по результатам открытого конкурса", — говорится в сообщении.

Кроме того, законопроектом предлагается ограничить возможность заключения договора управления многоквартирным домом без проведения открытого конкурса. Как отмечается, принятие этого законопроекта обеспечит развитие конкуренции на рынке управления многоквартирными домами.