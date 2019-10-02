МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Выводы экспертов о максимальном более чем за 10 лет ухудшении рыночной конъюнктуры в обрабатывающих отраслях РФ некорректен, рост промышленности в России может составить 2,2-2,5% в 2019 году при отсутствии резких скачков цен на нефть, сообщил РИА Новости представитель Минпромторга.

Ранее исследовательская компания Markit сообщила, что индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2019 года упал до минимума с мая 2009 года в 46,3 пункта против 49,1 пункта в августе. Она отмечала, что снижение объемов производства было во многом связано с уменьшением объемов новых заказов и потерей клиентов.

"Выводы экспертов о максимальном более чем за 10 лет ухудшении рыночной конъюнктуры некорректны: нужно сравнивать не точечные оценки, а доверительные интервалы — диапазоны PMI с учетом возможных погрешностей в измерениях. Только ошибки выборки PMI могут приводить к колебанию показателя на ±2,2 процентных пункта и тогда верхняя граница доверительного интервала за сентябрь, по оценке экспертов, будет на уровне 48,6. Если ориентироваться на верхнюю границу, то она показывает ухудшение конъюнктуры в обрабатывающих отраслях, хотя и не особо значительное", — сказал собеседник агентства.

По его словам, о незначительном ухудшении конъюнктуры свидетельствуют и особенности изменения других индикаторов: объем электропотребления в сентябре не изменился (с учетом температуры и сезонности), погрузка экспортных неэнергетических грузов — несколько снизилась, погрузка строительных грузов — осталась на уровне августа.

"По расчетам экспертов, промышленность стабильно растет на 1,5 процентных пункта годовых, при этом различные конъюнктурные факторы то ускоряют, то тормозят рост (такие, как изменение соглашений в рамках ОПЕК+, урожайность из-за погодных колебаний, "санкционные волны" и прочее). До конца года повлиять на рост могут замедление экономики Китая, торговые войны или нефтяные шоки. Если не брать в расчет возможные скачки цен на нефть, по итогам 2019 года рост промышленности может оказаться на уровне 2,2-2,5%", — оценил представитель Минпромторга.