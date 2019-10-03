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МОСКВА, 3 окт /ПРАЙМ/. Премьер Дмитрий Медведев поручил Минфину удвоить расходы на госпрограмму по комплексному развитию сельских территорий, сообщил спикер Госдумы Володин по итогам встречи с премьер-министром.

Согласно проекту федерального бюджета, на госпрограмму комплексного развития сельских территорий в 2020 году предполагалось выделить 35,824 миллиарда рублей, в 2021 году — 34,357 миллиарда, в 2022 году — 34,939 миллиарда рублей.

В среду состоялось дополнительное заседание совета Госдумы, по итогам которого Володин сообщил журналистам, что Дума рассмотрит в первом чтении проект бюджета 23 октября. Позже состоялась рабочая встреча Володина с Медведевым.

"Председатель правительства дал поручение министерству финансов об изыскании дополнительных средств на госпрограмму по комплексному развитию сельских территорий в двукратном объеме от изначально запланированного", — сообщил Володин журналистам.

По словам спикера Госдумы, в целом его встреча с Медведевым прошла результативно.

"Председатель правительства поддержал инициативы, высказанные представителями фракций на совете Государственной думы. В том числе по необходимости эффективности использования бюджетного рубля, с целью обеспечения перечисления бюджетных средств в регионы уже в январе следующего года", — сообщил Володин.

По его словам, депутаты совместно с правительством и профильными ведомствами подготовят соответствующие поправки.

Володин заявил также, что премьер также разделяет подходы фракций по сокращению разницы между наиболее и наименее бюджетно-обеспеченными регионами и по необходимости реализовывать инвестиционные программы в регионах через государственно-частное партнерство.