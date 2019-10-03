МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России за сентябрь сократился на 243 миллиарда рублей — до 7,928 триллиона рублей, а в долларах увеличился на 0,2 миллиарда — до 123,1 миллиарда долларов, сообщил Минфин России.

По состоянию на 1 сентября объем фонда составлял 8,171 триллиона рублей, что было эквивалентно 122,9 миллиарда долларов.

По состоянию на 1 октября 2019 года на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 45,495,6 миллиарда долларов, 39,17 миллиарда евро, 7,674 миллиарда фунтов стерлингов и 94,6 миллиона рублей, на депозитах в ВЭБе – 587,9 миллиарда рублей. Еще 3 миллиарда долларов вложены в суверенные облигации Украины, по которым страна объявила дефолт.

В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, инвестировано 171,13 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, еще 138,4 миллиарда рублей размещено на депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования таких проектов. В привилегированные акции банков инвестировано 279 миллиардов рублей.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ за период с 15 декабря 2018 года по 30 сентября 2019 года составила 605,7 миллиона долларов, что эквивалентно 39 миллиардам рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 30 сентября 2019 года составила отрицательную величину – минус 225,8 миллиарда рублей.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в ЦБ, в 2019 году составил 36,284 миллиарда рублей, что эквивалентно 560 миллионам долларов.