МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за период с 20 по 27 сентября снизились на 0,2% и составили 531,8 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на 27 сентября составил 531,8 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 0,8 миллиарда долларов США, или на 0,2%, главным образом в результате отрицательной переоценки", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2018 год международные резервы РФ выросли на 8,3% и на 1 января текущего года составляли 468,5 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.