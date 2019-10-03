ГАВАНА, 3 окт /ПРАЙМ/. Куба исправно выплачивает все транши по кредитам, которые предоставлял ВЭБ, заявил журналистам глава ВЭБа Игорь Шувалов.

"Мне задают вопрос, насколько это сотрудничество (с Кубой-ред.) выгодно, действительно ли кубинская сторона является исправным плательщиком по предоставленным кредитам. Должен вам сказать, что по тем кредитам, которые предоставлены ВЭБом, у нас нет никаких просрочек. Куба ведет себя как исправный плательщик",- сказал он.