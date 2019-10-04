МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Индекс потребительской уверенности россиян в третьем квартале 2019 года вырос на 2 процентных пункта по сравнению со вторым кварталом и составил минус 13%, сообщил Росстат.

"Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в третьем квартале 2019 года по сравнению со вторым кварталом 2019 года возрос на 2 процентных пункта и составил минус 13%", — говорится в сообщении.

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу в третьем квартале вырос до минус 9% с минус 10% во втором квартале. Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике России в течение следующих 12 месяцев, в третьем квартале выросла на 1 процентный пункт по сравнению со вторым кварталом и составила 16%. Доля негативных оценок уменьшилась до 28% с 29%. Доля респондентов, считающих, что экономическая ситуация в России останется прежней, возросла до 54% с 52% во втором квартале.

Индекс произошедших изменений в экономике России увеличился на 3 процентных пункта и составил минус 16% против минус 19% во втором квартале. Доля респондентов, положительно оценивающих произошедшие изменения в экономической ситуации, осталась на уровне 12%. Доля отрицательных оценок снизилась до 39% с 42%. Доля нейтральных оценок увеличилась до 49% (во втором квартале – 46%).

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении в третьем квартале вырос на 1 процентный пункт и составил минус 5% против минус 6% во втором квартале. Доля респондентов, ожидающих ухудшения своего материального положения в течение следующих 12 месяцев, снизилась до 18% с 19% во втором квартале. Доля нейтральных оценок возросла до 68% (во втором квартале – 67%).

Индекс произошедших изменений в личном материальном положении возрос на 2 процентных пункта и составил минус 10% против минус 12% во втором квартале. Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в своем материальном положении в течение года, в третьем квартале уменьшилась на 1 процентный пункт по сравнению со вторым кварталом и составила 10%. Доля отрицательных оценок уменьшилась до 27% с 32%. Доля нейтральных оценок выросла до 62% (во втором квартале – 56%).