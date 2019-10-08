МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Уровень экономической активности в России в августе составил 99,3 пункта против уровня июля в 99,5 пункта, и показатель говорит о признаках замедления роста экономической активности в стране, свидетельствуют данные сводного опережающего индекса (Composite Leading Indicators, CLI) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В Индии индекс в августе опустился до 99,6 пункта с 99,7 пункта месяцем ранее, в Бразилии остался без изменений — 102,1 пункта. В Китае индекс составил 99 пункта, что немного выше отметки июля в 98,8 пункта.

Индексы большинства экономически развитых стран в основном снизились в отчетном месяце. Так, на 0,1 пункта снизились CLI Канады, Японии, Германии, Италии, Великобритании и США. При этом вырос показатель Франции. А агрегированный CLI стран "большой семерки" сократился до 98,9 с 99 пунктов в прошлом месяце.

ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или спада. Он учитывает ряд показателей, предшествующих изменению динамики макропоказателей, и может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.