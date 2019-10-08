ЕРЕВАН, 8 окт /ПРАЙМ/. Вице-премьер Армении Мгер Григорян считает, что цена на российский газ в стране ближайшей зимой не вырастет.

"Я думаю, что в зимние месяцы подорожания (российского газа – ред.) не будет. А в дальнейшем мы должны вести переговоры, чтобы подорожания не было вовсе", — сказал Григорян во вторник журналистам.

По его словам, вполне реально найти вариант, позволяющий избежать повышения цены на газ в ближайшей перспективе.

Он также призвал не искать в вопросах тарифа политической подоплеки. "Не надо политизировать этот вопрос. Подобной проблемы нет. В регионе должна быть налажена операционная интеграция энергетических систем и в этих рамках возможно естественное сотрудничество", — отметил вице-премьер.

В конце декабря 2018 года "Газпром" сообщил об увеличении цены газа на границе Грузии и Армении в 2019 году до 165 долларов за тысячу кубометров со 150 долларов в 2018 году. Контракт на поставки до 2,5 миллиарда кубометров газа в год действует до конца 2019 года. "Газпром Армения", на 100% принадлежащая "Газпрому", поставляет газ на внутренний рынок Армении.