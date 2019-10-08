МОСКВА, 8 окт /ПРАЙМ/. Россельхознадзор в ходе телефонных переговоров с представителем министерства сельского хозяйства, продовольствия и морских ресурсов Ирландии Лиамом Бренненом уведомил ирландскую сторону об обнаружении мухи-горбатки в партии торфа, ввозимого в Россию для производства грибов, сообщила пресс-служба ведомства.

"Обсуждалось выявление службой в партии торфа, поступившей в Россию из Ирландии для производства грибов, карантинного для стран-членов ЕАЭС объекта – многоядной мухи-горбатки (Megaselia scalaris (Loew)). Товар произведен компанией Harte Peat Ltd", — говорится в сообщении ведомства.

Представители Россельхознадзора также уведомили ирландских коллег, что зараженная продукция ввозилась в Россию с фитосанитарным сертификатом, удостоверяющим соответствие торфа требованиям ЕАЭС, который был выдан Национальной организацией по карантину и защите растений Ирландии.

Кроме того, ведомство сообщило, что риск заноса и распространения вредителя на территории России оценивается как высокий. Россельхознадзор в ближайшее время направит соответствующее уведомление, в том числе и о принятии фитосанитарных мер в отношении поставок ирландского торфа в Россию, уточняет ведомство.

В августе текущего года Россельхознадзор выявил муху-горбатку в трех партиях риса из Вьетнама. Тогда ведомство сообщило, что этот карантинный объект представляет высокий фитосанитарный риск и может нанести серьезный ущерб в случае заноса и акклиматизации в России. Так, многоядная муха-горбатка способна вызывать миазы (паразитарные болезни) у домашних животных и человека.