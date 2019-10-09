МОСКВА, 9 окт /ПРАЙМ/. Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2019" пройдет в Москве на ВДНХ в 21-й раз с 9 по 12 октября. Ее традиционно организует министерство сельского хозяйства России.

Как сообщает пресс-служба правительства, откроет выставку премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Запланировано также его выступление на пленарном заседании первого Международного агропромышленного форума на тему: "Зеленый бренд. Произведено в России: перспективы на глобальном продовольственном рынке". Кроме того, в рамках выставки Медведев встретится с Генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюем.

Выставка первый раз прошла в 1999 году под названием "Возрождение российского села", а в 2000 году она стала ежегодной.

В текущем году в "Золотой осени" принимают участие более 1,5 тысяч экспонентов из российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья. Страной-партнером выставки в 2019 году стала Сербия.

Значительная часть выставки посвящена продукции российских регионов и зарубежных стран. Ожидается, что в "Золотой осени" примут участие 50 регионов России, а также компании из 17 иностранных государств. На выставке можно будет увидеть инновационные системы минерального питания растений, сельскохозяйственную технику, оборудование для животноводства и многое другое.

Первый Международный агропромышленный форум также начнет свою работу в среду — он проходит в рамках Недели агропромышленного комплекса, которую в текущем году впервые проводит Минсельхоз. Темой пленарного заседания форума определен один из основных трендов на рынке сельскохозяйственной продукции — производство органических и экологически чистых продуктов.