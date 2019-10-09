9 окт — Dow Jones. В этом году Федеральная резервная система потратила много времени на то, чтобы понять, что думает публика об экономике и о действиях центрального банка.

Мероприятия под названием "ФРС слушает" (последнее из которых состоялось в пятницу в Вашингтоне, а следующее произойдет в Канзас-Сити в среду) – это часть процесса, направленного на сбор информации о состоянии денежно-кредитной политики и о ее инструментах. Но чем дальше идет этот процесс, тем больше создается впечатление, что большие изменения в политике центрального банка маловероятны.

На прошлой неделе вице-председатель ФРС Ричард Кларида на конференции, организованной Wall Street Journal в Нью-Йорке, высказался об этом. "Что касается вопроса о том, является ли это эволюцией или революцией, все, на что указывал председатель (Джером) Пауэлл и я, — это то, что это может быть эволюционным процессом", — сказал он.

"Мы думаем, что наша текущая программа сослужила хорошую службу, — сказал Кларида. – Она также хорошо послужила нам в том смысле, что со временем мы оказались способны выйти из очень глубокого и жестокого финансового кризиса и рецессии, помочь экономике наряду с налогово-бюджетной политикой, и вместе с жизнеспособностью американской экономики обеспечить полную занятость и ценовую стабильность".

По его словам, поскольку имеющиеся у ФРС инструменты и политический режим сработали, то подобрать замену им будет трудно. "Нам необходимо убедиться, что мы получим значительное улучшение, учитывая то, что мы начинаем на хороших позициях", — сказал Кларида.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс в своем выступлении в начале месяца сказал: "Я выступаю за мощную, полномасштабную и ориентированную на результат денежно-кредитную политику, нацеленную на достижение максимальной занятости и симметричной инфляции в 2% в разумные сроки". Что касается инструментов, то "наилучшая тактика для достижения этих результатов – постепенные перемены", сказал он.

Текущий инструментарий ФРС прежде всего предусматривает изменения краткосрочных процентных ставок для достижения максимальной занятости и инфляции в 2%. Когда краткосрочная процентная ставка находится около нулевых уровней, как это было в течение значительного периода во время финансового кризиса, то она может обеспечить стимулирование путем покупок долгосрочных облигаций и обеспечения ориентиров в отношении траектории денежно-кредитной политики.

Это сочетание инструментов и стратегии помогло ФРС выбраться из самой жестокой за несколько десятилетий рецессии и обеспечить для экономики самый длительный период без рецессий. Но сохраняется вопрос о стимулирующей способности программы покупок облигаций. Между тем, ФРС в течение многих лет не удается обеспечить устойчивую инфляцию в 2%. Также существует много вопросов о том, как политика ФРС действует в условиях, при которых общий уровень процентных ставок ниже, чем это было ранее.

Некоторые эксперты, включая руководителей ФРС, неоднократно сигнализировали, что ФРС, возможно, необходимо пересмотреть целевой уровень инфляции и заменить его диапазоном, а также, возможно, официально допустить превышение целевого уровня инфляции в 2%.

Также существуют и другие стратегии. Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс позитивно высказывался о стратегии, которая предусматривает предпочитаемую траекторию для роста цен, при этом ФРС делает все возможное, чтобы обеспечить этот рост. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард также выступает в пользу аналогичных мер, но с учетом целевого уровня для валового внутреннего продукта.

Буллард также отметил, что даже если его предложение будет принято, то рутинный механизм денежно-кредитной политики может не так сильно отличаться от текущего. Его комментарии указывают на нечто подобное словам Клариды: к чему бы в конце концов ни пришла ФРС, это может не сильно отличаться от того, что мы имеем сейчас.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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