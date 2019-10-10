МОСКВА, 10 окт /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг проведет совещание о подготовке программ социально-экономического развития субъектов РФ, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Десятого октября Дмитрий Медведев проведет совещание, на котором обсудят подготовку программ социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в совещании примут участие первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, зампреды правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, а также федеральные министры и главы регионов.

Ранее сообщалось, что регионы, которые нуждаются в федеральной поддержке, получили кураторов в правительстве России. Так, например, министр экономического развития Максим Орешкин назначен куратором сразу трех регионов: республики Алтай, Карелии и Тувы. Минэкономразвития сообщало, что оно формирует индивидуальную программу социально-экономического развития Карелии.