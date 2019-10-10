МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству предлагает перейти от профицита федерального бюджета к его дефициту на уровне 2-3% ВВП.

В своем заключении на прогноз социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы комитет предлагает реализовать ряд мер для стимулирования экономического роста и преобразования структуры российской экономики в пользу производств с высокой добавленной стоимостью.

К таким мерам комитет, в частности, относит "отказ от модели "экономической стабильности" (уход от профицита бюджета или, что более предпочтительно, дефицит на уровне 2-3% ВВП для достижения полной занятости)", усиление контроля за движением капитала, введение налоговых льгот для реинвестирования, обновления фондов и улучшения условий труда.

Помимо этого, комитет предлагает увеличить расходы федерального бюджета на создание и развитие системы непрерывного образования в РФ, а также на создание материальных стимулов для привлечения в первичное звено медицинской помощи высокопрофессионального медицинского персонала и повышение уровня компетенции медицинского персонала в "первичном звене" в целом.

Согласно проекту трехлетнего бюджета РФ его доходы на 2020 год прогнозируются на уровне 20,379 триллиона рублей (18,1% ВВП), расходы — 19,503 триллиона рублей (17,3% ВВП), профицит – 0,876 триллиона рублей (0,8% ВВП), на 2021 год — 21,246 триллиона (17,7% ВВП), 20,634 триллиона (17,1% ВВП) и 0,612 триллиона рублей (0,5% ВВП), соответственно, на 2022 год – 22,058 триллиона (17,2% ВВП), 21,763 триллиона (16,9% ВВП) и 0,295 триллиона рублей (0,2% ВВП).

Комитет по экономполитике также считает, что "для стимулирования российской экономики необходимо ориентировать производство преимущественно на внутренний, а не на внешний спрос". "Для этого России необходимо развивать все сектора обрабатывающей промышленности и обеспечивать рост доходов работающего населения (в настоящее время доля зарплат в ВВП России находится на уровне около 51%, в то время как в развитых странах ОЭСР этот показатель в среднем составляет 65%)", — отмечается в заключении комитета.