МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК "Алроса" в январе-сентябре 2019 года в стоимостном выражении составил 2,422 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

В том числе общая стоимость реализованного алмазного сырья за первые девять месяцев составила 2,385 миллиарда долларов, бриллиантов — 36,8 миллиона долларов.

Выручка "Алросы" от реализации алмазно-бриллиантовой продукции за аналогичный период 2018 года достигла 3,662 миллиарда долларов. Таким образом, нынешний показатель сократился примерно на 34%. Стоимость алмазов тогда составила 3,558 миллиарда долларов, бриллиантов – 74,1 миллиона долларов.

В сентябре текущего года "Алроса" реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию в совокупности на 258,7 миллиона долларов. В том числе, объем продаж алмазного сырья в денежном выражении составил 256,5 миллиона долларов, бриллиантов — 2,2 миллиона долларов. В предыдущем месяце общий уровень продаж компании составлял 181,8 миллиона долларов, в сентябре прошлого года – 338,7 миллиона долларов.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Для наращивания ресурсной базы "Алроса" ведет геологоразведочные работы в РФ и странах Африки. В 2018 году "Алроса" увеличила продажи алмазов и бриллиантов на 6% — до 4,5 миллиарда долларов.