МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. ГМК "Норникель" и "Русская платина" подали в ФАС ходатайство о создании совместного предприятия по разработке месторождений металлов платиновой группы на Таймыре, сообщил РИА Новости представитель "Норникеля".

"Ходатайство в ФАС подано, работа по проекту ведется. ТЭО готовится", — сообщил представитель компании.

Компании в феврале 2018 года подписали базовое соглашение о стратегическом партнерстве, предполагающее создание совместного предприятия (50 на 50) по разработке трех месторождений в Норильском промышленном регионе (на Таймыре) с возможной мощностью по производству 70-100 тонн (2,5-3,5 миллиона унций) металлов платиновой группы (МПГ) в год. Как ожидается, инвестиции в СП составят порядка 250 миллиардов рублей.

Президент "Норникеля" Владимир Потанин при этом отмечал, что начало реализации проекта запланировано на 2020 год, а первую товарную продукцию, включающую ряд металлов, СП планирует выпустить только в конце 2023 года. Окончательные параметры проекта и сроки его реализации будут оформлены соответствующим инвестиционным решением, принятие которого ожидается до конца 2019 года. Потанин также не исключал, что через пять-семь лет СП может провести IPO.