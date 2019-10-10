МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. В ходе визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию 14 октября будет обсуждаться дальнейшая координация совместных действий на мировом рынке нефти, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

"Конечно, можно ожидать, что в ходе переговоров будут затронуты вопросы дальнейшей координации совместных действий по стабилизации ситуации на мировом рынке углеводородов", — сказал Ушаков.

Президент также примет участие в первом заседании российско-саудовского экономического совета. "Программой визита предусматривается участие президента в первом заседании экономического совета", — сказал Ушаков.

По его словам, в экономический совет входят представители крупного бизнеса двух стран, около 20 человек с каждой стороны.

"Инвестиционная кооперация наращивается. Публичный фонд Саудовской Аравии выделил 10 миллиардов долларов для инвестиций совместно с РФПИ, действует механизм соинвестирования. Освоено всего 2,5 миллиарда долларов", — добавил он.