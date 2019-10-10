МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за период с 27 сентября по 4 октября выросли на 0,2% и составили 532,9 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.

"Международные резервы по состоянию на 4 октября составили 532,9 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 1,1 миллиарда долларов, или на 0,2%, преимущественно в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2018 год международные резервы РФ выросли на 8,3% и на 1 января текущего года составляли 468,5 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.