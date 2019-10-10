МОСКВА, 10 окт – ПРАЙМ. Отчисления в бюджет от лотерейной деятельности могут составить 2,7 млрд рублей в 2019 году, рассказал министр спорта РФ Павел Колобков на форуме "Россия — спортивная держава".

"Все лотереи в России проводятся для финансирования социальных программ развития физической культуры и спорта. С каждым годом увеличиваются поступления в бюджет от лотерейной деятельности. Так, в этом году целевые отчисления в бюджет прогнозируемо составят 2,7 млрд рублей. Этот рост обусловлен эффективной работой распространителя государственных лотерей – компании "Столото", все больше людей в стране выбирают лотереи как возможность интересной формы досуга", — отметил министр.

Также в рамках форума состоялся старт голосования за новый дизайн билетов спортивной серии государственных лотерей. Отдать свой голос можно за один из трех вариантов дизайна специального спортивного тиража: популярные виды спорта, летние виды спорта 2020 года, виды спорта по предстоящим международным соревнованиям, которые будут проходить в России.

За два дня работы форума в голосовании примут участие спортсмены, чиновники, представители спортивных федераций и бизнес-сообщества. По словам операционного директора "Столото" Варвары Басанович, решение привлечь известных людей к выбору дизайна лотерейных билетов – это один из шагов, чтобы дать новую жизнь лотереям.