МОСКВА, 10 окт /ПРАЙМ/. Федеральная налоговая служба России (ФНС) опровергла сообщение о регистрации более тысячи юридических лиц в старой пятиэтажке на проспекте Вернадского в Москве, об этом в ведомстве сообщили РИА Новости.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные "Такском" сообщило о том, что в одной из старых московских пятиэтажек якобы зарегистрировано свыше 1 тысячи юрлиц — больше, чем в небоскребе "Империя" делового центра "Москва-сити".

В ФНС заявили, что приведенные "Такском-Досье" данные не верны. "В настоящее время по указанному адресу с учетом строений зарегистрировано 27 организаций из них 8 — некоммерческие организации. По 120 налоговыми органами уже проводится процедура ликвидации", — заявил представитель ФНС.

При этом он указал на то, что с 24 сентября по 10 октября, когда по данным "Такском", число зарегистрированных в доме на Вернадского организаций выросло с 522 до 1113, по указанному адресу вообще не было зарегистрировано ни одной компании.