МОСКВА, 11 окт – ПРАЙМ. Согласно индексу публичной активности кураторов национальных проектов, лидерами рейтинга стали первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов (7,47 балла) и вице-премьер Максим Акимов (6,96 балла). Рейтинг подготовлен Центром политических технологий (ЦПТ) и основан на частоте упоминания и детальности освещения нацпроектов в СМИ, а также количестве поездок вице-премьеров в регионы.

Силуанов и Акимов являются кураторами шести проектов в сферах экономики и инфраструктуры. В частности, глава Минфина отвечает за развитие малого и среднего бизнеса, а также за поддержку занятости населения.

Наименьший индекс — у вице-премьеров Алексея Гордеева (5,5 балла) и Ольги Голодец (4,84 балла), отвечающих за экологию и культуру.

ИНДЕКС ПУБЛИЧНОСТИ

По словам президента ЦПТ Бориса Макаренко, основным критерием эффективности становится вовлечение в реализацию нацпроектов предпринимательского сообщества и креативного класса. Именно поэтому во главу угла поставлен информационный, публичный аспект — насколько нацпроекты способный собой увлечь.

Авторы исследования хотели понять, насколько восприятие нацпроектов в обществе зависит от информационной открытости их кураторов. Эксперты отмечают, что в оценке открытости власти нельзя ограничиваться только количественными показателями, необходимо учитывать отличие нацпроектов по их масштабам, целевым аудиториям, числу федеральных проектов в их составе. Поэтому в методологию оценки был введен комплексный показатель – "индекс публичной активности". Задачей экспертов стало выведение показателя, который смог бы аккумулировать некоторые наиболее значимые аспекты.

В расчет индекса вошли 5 критериев — упоминаемость кураторов в СМИ, количество поездок кураторов по регионам, упоминаемость поездок в СМИ, упоминаемость нацпроектов в СМИ и детальность освещения проектов в СМИ.

ИНТЕРЕС К ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ

С начала реализации освещение нацпроектов в СМИ выросло с почти 19,2 тысячи раз в мае до более 45 тысяч в июле, говорится в докладе ЦПТ. Также, согласно исследованию, количество запросов пользователей "Яндекса" свидетельствует о повышении интереса к нацпроектам.

В документе отмечается, что нацпроекты стали своеобразной программой модернизации страны, и их реализация зависит в первую очередь от поддержки населения.

Макаренко отметил, что наиболее содержательно в СМИ освещались инфраструктурные и экономические нацпроекты. Информационной результативностью кураторов, по мнению экспертов, является и упоминаемость в СМИ рабочих поездок вице-премьеров. Так, Силуанов и Акимов посещали регионы как минимум раз в месяц, в то время как Гордеев и Голодец побывали в субъектах лишь по одному разу.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем наиболее перспективными с точки зрения упоминания в СМИ станут именно проекты блока "Экономический рост", большую часть которых курирует первый вице-премьер. Это, по их мнению, объясняется тем, что деловое сообщество нуждается в диалоге с правительственными ведомствами и получении максимально подробной информации об их планах по данной тематике. Вместе с тем в исследовании отмечается, что, начиная с ноября 2018 года, освещение проектов направления "Экономический рост" было достаточным и в количественном, и в качественном отношении.

СОЦИАЛКА СТОИТ ОСТРО

Лидерами же по упоминаемости с ноября прошлого года по август нынешнего все-таки были нацпроекты, связанные с острыми социальными темами: это блоки "Человеческий капитал" и "Комфортная среда для жизни", к которым относятся "Демография", "Образование", "Здравоохранение", "Жилье" и "Экология", отмечается в докладе.

Упомянутые нацпроекты близки и понятны общественности и потому вызывают наибольший интерес у граждан. Кроме того, для СМИ экологическая тематика приобрела высокую значимость еще в 2018 году, и с тех пор они поддерживают к ней интерес.

Индекс вице-премьера Татьяны Голиковой, которая курирует нацпроекты "Образование", "Демография", "Здравоохранение" и "Наука" составил 6,34. Голикова совершила за восемь месяцев пять поездок в регионы, однако, как выяснили авторы доклада, посвящены они были не только нацпроектам, но и текущим вопросам социальной повестки.

Эксперты ЦПТ отмечают, что вице-премьер получила широкую известность не столько благодаря высказываниям по поводу нацпроектов, сколько сделанным ею важным заявлениям о демографической ситуации, которые привлекли большое внимание СМИ.



