МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Правительство России одобрило отмену плановых проверок при государственном надзоре в сфере рыболовства, сообщается на сайте кабмина.

Законопроект предусматривает дополнение части 3 статьи 432 ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" нормой, предусматривающей осуществление госнадзора в этой сфере без плановых проверок.

Как отмечается, принятие законопроекта повысит эффективность госнадзора в рыболовстве и сохранении водных ресурсов, а также окажет положительное влияние на состояние и сохранность водных биологических ресурсов и среды их обитания.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 432 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Росрыболовство в конце сентября сообщило, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала данный проект. Ведомство тогда отмечало, что отмена плановых проверок не направлена на ослабление контроля — напротив, предназначена на его усиление, поскольку позволит сосредоточиться на мерах по борьбе с браконьерством.

Кроме того, Росрыболовство указывало, что законопроект предусматривает перераспределение функциональных обязанностей должностных лиц, задействованных в проведении плановых проверок. Это в свою очередь может повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности за счет проведения рейдов непосредственно на водных объектах.