МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Правительство России одобрило ратификацию протокола об изменениях в соглашение о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ, сообщается на сайте кабмина.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал протокол на заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде 31 мая.

"Законопроектом предлагается ратифицировать Протокол о внесении изменений в Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что основные изменения носят технический характер и связаны с вступлением в силу 1 января 2017 года новой редакции товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности СНГ. Эти изменения касаются продовольственных товаров, строительных материалов, химической продукции, оборудования, электроники и других.

Кроме этого, протоколом вносятся изменения в перечень условий, производственных и технологических операций, при выполнении которых товар считается происходящим из той страны, в которой они имели место. Указанный перечень утвержден соглашением о правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве независимых государств от 20 ноября 2009 года.

"Одобрить проект федерального закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.