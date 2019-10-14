Путин поручил до 1 ноября компенсировать перевозчикам рост цен на авиатопливо в 2018 году
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 ноября выделить средства на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива в 2018 году, сообщается на сайте президента.
Поручение дано по итогам заседания президиума госсовета, состоявшегося 4 сентября 2019 года.
"Правительству Российской Федерации:…обеспечить выделение в 2019 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации средств на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива в 2018 году", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/state_regulation/20191014/830405253.html