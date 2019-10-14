МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Объем денежной базы России в широком определении по состоянию на 1 октября составил 16,612 триллиона рублей против 16,445 триллиона рублей на 1 сентября, сообщил Банк России.

Таким образом, за сентябрь показатель увеличился на 1%, или на 167,6 миллиарда рублей.

Основную часть денежной базы в широком определении составляют наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (10,165 триллиона рублей на 1 сентября). Кроме того, она включает корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (2,11 триллиона рублей), обязательные резервы (603,8 миллиарда рублей), депозиты кредитных организаций в Банке России (2,366 триллиона рублей), облигации Банка России у кредитных организаций (1,2 триллиона рублей).