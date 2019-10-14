ЭР-РИЯД, 14 окт /ПРАЙМ/. Россия и Саудовская Аравия планируют нарастить товарооборот между странами до 5 миллиардов долларов к 2024 году, а к 2030 году выйти на двузначные цифры, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

"Цель, которая стоит, это увеличение товарооборота между нашими странами до 5 миллиардов долларов — это сегодня обсуждалось на переговорах — к 2024 году. В принципе, мы обсуждаем, что к 2030 году это может быть уже двузначное значение, значительно больше 10 миллиардов долларов. Мы говорим о цифре порядка 20 миллиардов долларов — это то, на что мы можем выйти в торговле товарами и услугами между нашими странами", — сказал Орешкин в рамках визита президента России в Саудовскую Аравию.

Он отметил, что Саудовская Аравия импортирует сейчас продовольствие (чуть меньше 20 миллиардов долларов в год), поэтому Россия имеет возможности наращивать свои поставки. "Мы поставляем только на 500-600 миллионов долларов. Здесь мы конкурентоспособны и можем серьезно нарастить до 2 миллиардов долларов поставки сельскохозяйственной продукции на саудовский рынок", — добавил он.

По его словам, Россия могла бы поставлять продукцию металлургии, деревообрабртки, машиностроения.

"Причем мы говорим не просто о поставке продукции, мы говорим, в том числе, о создании совместных производств на территории Саудовской Аравии, которые бы работали и на рынок Саудовской Аравии, и рынок соседних стран", — отметил министр.

По его словам, также сегодня активно обсуждалась тема туризма и создания условий для привлечения российских туристов в королевство.