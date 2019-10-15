МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Группа "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) в январе-сентябре 2019 года сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%, до 11,908 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

Негативную динамику в компании связывают с проведением капитальных ремонтов доменного и конверторного производств НЛМК во втором-третьем кварталах 2019 года. Загрузка мощностей снизилась до 96% с 99% годом ранее. Объем консолидированных продаж в январе-сентябре практически не изменился, составив 12,897 миллиона тонн против 12,948 миллиона тонн годом ранее. При этом доля готовой продукции увеличилась до 64% с 63%, продукции с высокой добавленной стоимостью – до 30% с 29%.

В третьем квартале выпуск стали снизился относительно предыдущего квартала на 6%, до 3,733 миллиона тонн на фоне продолжения ремонтов в доменном и конвертерном производствах, а также из-за снижения выплавки стали в дивизионе "Сортовой прокат РФ" по причине низкого спроса на сортовую заготовку на экспортных рынках.

Загрузка мощностей в третьем квартале уменьшилась до 93% с 98% кварталом ранее. Объем консолидированных продаж сократился на 6%, до 4,015 миллиона тонн за счет снижения реализации полуфабрикатов. При этом доля продаж продукции с высокой добавленной стоимостью выросла до 33% с 30% во втором квартале.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 81% его акций. НЛМК в 2018 году увеличил выпуск стали на 2% — до 17,493 миллиона тонн.