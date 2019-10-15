МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по итогам первых трёх кварталов 2019 года снизила производство стали по сравнению с уровнем аналогичного периода 2018 года на 1,7%, до 9,392 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.

Выпуск чугуна за отчетный период в годовом выражении вырос на 1,5% — до 7,409 миллиона тонн.

В третьем квартале выпуск стали относительно предыдущего квартала увеличился на 3,3%, до 3,194 миллиона тонн, чугуна – на 4,4%, до 2,56 миллиона тонн.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии РФ. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. В 2018 году группа снизила производство стали на 1,5% — до 12,66 миллиона тонн. Основным бенефициаром ММК является председатель совета директоров Виктор Рашников (84,26% акций), в свободном обращении находится 15,7%.