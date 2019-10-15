МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за сентябрь сократилась на 49,8 миллиона рублей, или на 1,9%, и на 1 октября 2019 года составила 2,555 миллиарда рублей, сообщил Росстат.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 1,28 миллиарда рублей (50,1%), в 2018 году – 593,1 миллиона рублей (23,2%), в 2017 году и ранее – 681,7 миллиона рублей (26,7%).

Отмечается, что задолженность по заработной плате на 1 октября текущего года имелась перед менее чем 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности, из них 48% – работники обрабатывающих производств, 18% – строительства, 9% – сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок, по 7% – транспорта и добычи полезных ископаемых.

В августе, как ранее сообщало ведомство, задолженность по зарплате в РФ снизилась на 5,4%, до 2,605 миллиарда рублей.