МОСКВА, 15 окт /ПРАЙМ/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об отмене плановых проверок при федеральном госконтроле в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Принятие законопроекта повысит эффективность такого надзора и окажет положительное влияние на состояние и сохранность водных биоресурсов и среды их обитания, считает кабмин.

Действующая система организации и проведения плановых проверок позволяет рыболовецким компаниям, заранее предупрежденным о сроках их проведения, скрыть от должностных лиц многие нарушения требований в данной сфере, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Отмена плановых проверок направлена не на ослабление контроля, а на его усиление, поскольку позволит сосредоточиться на мерах по борьбе с браконьерством, поясняло в конце сентября Росрыболовство. Ведомство также указывало, что проект предусматривает перераспределение функциональных обязанностей должностных лиц, задействованных в проведении плановых проверок. Это, в свою очередь, может повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности за счет проведения рейдов непосредственно на водных объектах.