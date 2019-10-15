МОСКВА, 15 окт /ПРАЙМ/. РФПИ заключил соглашение с инвестиционной корпорацией Дубая (ICD) о сотрудничестве в совместном поиске инвестиционных проектов, также стороны договорились рассмотреть возможность создания совместной инвестплатформы, сообщила пресс-служба российского фонда.

Соглашение о партнерстве было подписано во вторник на полях визита президента РФ Владимира Путина в ОАЭ.

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации), объявляет о сотрудничестве с Инвестиционной корпорацией Дубая", — говорится в сообщении.

Как уточняется, стороны намерены совместно вести поиск привлекательных инвестпроектов, а также планируют рассмотреть возможность создания совместной инвестиционной платформы. Сотрудничество с ICD направлено на укрепление экономических и инвестиционных связей России и ОАЭ.

"Сегодняшнее соглашение является важным первым шагом к изучению потенциальных преимуществ и возможностей роста для обеих сторон. Мы воодушевлены возможностями, которые у нас впереди, и с нетерпением ждем их реализации в ближайшем будущем", — приведены в сообщении слова генерального директора ICD Мохаммеда Ибрагим Аль-Шайбани.