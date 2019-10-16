МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Инфляция в Великобритании в сентябре в годовом выражении составила 1,7%, как и в августе, в месячном выражении показатель составил 0,1% против 0,4% в августе, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали годовую инфляцию в 1,8%, а в месячном выражении — в 0,2%.

Кроме того, индекс CPIH, который учитывает расходы домовладельцев на содержание жилья, за отчетный месяц в годовом выражении составил 1,7%. В месячном выражении показатель составил 0,1%.