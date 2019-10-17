МОСКВА, 17 окт /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект, согласно которому государственным заказчиком, ответственным за функционирование государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), станет Минстрой РФ, сообщила пресс-служба кабинета министров.

На данный момент эту функцию выполняет Минкомсвязи РФ. Согласно законопроекту полномочия госзаказчика передаются от Минкомсвязи Минстрою.

"Законопроектом предлагается установить, что государственным заказчиком, ответственным за координацию работ по созданию, эксплуатации и модернизации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства", — говорится в сообщении.

ГИС ЖКХ запущена летом 2016 года. С 1 июля 2017 года поставщики услуг должны в обязательном порядке предоставлять в системе информацию о начислениях за жилищно-коммунальные услуги, а банки — сведения о совершенных коммунальных платежах.