МОСКВА, 17 окт /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект о наделении его полномочиями по контролю взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной власти и организаций при проведении поисковых и спасательных операций на море, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Изменения планируется внести в Кодекс торгового мореплавания РФ. Как сообщается, в настоящее время правительство не имеет достаточных полномочий по изданию нормативных правовых актов, регулирующих поиск и спасание на море.

"Законопроект… разработан в целях наделения правительства полномочиями по утверждению положения о взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций при проведении поисковых и спасательных операций на море", — говорится в сообщении.