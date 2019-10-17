МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в сентябре замедлили снижение до 0,3% с 0,6% в августе, в годовом выражении снижение составило 1,2%, сообщает Росстат.

При этом с начала года снижение цен промпроизводителей составило 2,8%.

В сентябре 2019 года цены на технические, необработанные алмазы снизились на 82,8%, железорудный доменный агломерат – на 12,7%, железорудный концентрат – на 12,3%, медные концентраты – на 7,2%, вольфрамовые концентраты – на 6,2%. При этом увеличение цен на янтарь составило 27,3%, горючий природный сжиженный и регазифицированный газ – 20,3%, золотосодержащие руды – 10,5%.

В обрабатывающих производствах подешевели отдельные виды химических веществ и химических продуктов: жирные промышленные спирты – на 11,5%, искусственные волокна – на 9,2%, этилен – на 7,8%, техническая газовая сера – на 7,5%.

Существенное снижение цен отмечено на следующие виды пищевых продуктов: пшено – на 23,1%, белый свекловичный сахар – на 13,6%, кукурузное масло – на 10,3%, парная, остывшая или охлажденная свинина – на 7%, премиксы – на 5,8%, рис – на 5,7%. Одновременно выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: автомобильный бензин – на 4,9%, легкие, не включенные в другие группировки дистилляты – на 4,5%, дизельное топливо – на 2,8%, карбюраторные масла – на 2,5%.

В 2018 году цены производителей промышленных товаров в России, по данным Росстата, выросли на 11,7%.