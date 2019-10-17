МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ в январе-сентябре 2019 года увеличился на 1,4% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 24,232 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.

В сентябре показатель вырос на 0,7% в годовом выражении — до 2,849 триллиона рублей. При этом в августе оборот ритейла повысился на 0,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В месячном исчислении показатель в сентябре текущего года снизился на 1,2%, тогда как в августе наблюдался рост на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Оборот розничной торговли в сентябре на 94,5% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка, а доля розничных рынков и ярмарок составила 5,5%. В сентябре прошлого года эти доли составляли 94% и 6% соответственно.

В структуре оборота розничной торговли в сентябре удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 46,9%, непродовольственных товаров — 53,1%. В сентябре прошлого года эти доли находились на уровне 46,6% и 53,4% соответственно.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями за январь-сентябрь вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 11,636 триллиона рублей. В сентябре показатель увеличился на 0,4% в годовом выражении — до 1,336 триллиона рублей (в августе — вырос на 0,6%).

Оборот торговли непродовольственными товарами за девять месяцев вырос на 1,6% и достиг 12,595 триллиона рублей, в сентябре — на 1%, до 1,513 триллиона (в августе — вырос на 0,9%).