МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России в сентябре составил 4,5% после рекордно низких 4,3% в августе, следует из данных Росстата.

"В сентябре 2019 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,5% рабочей силы, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", — говорится в сообщении организации.

При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по данным Роструда, 0,7 миллиона человек, в том числе 0,5 миллиона получали пособие по безработице.

Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в сентябре составила 75,6 миллиона человек, или 51% от общей численности населения страны.