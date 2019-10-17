МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Совет директоров "Северстали" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за третий квартал 2019 года в размере 27,47 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Решение о начислении дивидендов будет приниматься на внеочередном собрании акционеров, которое пройдет в форме заочного голосования 22 ноября, дата закрытия реестра — 28 октября. В случае одобрения дивидендов реестр на их получение закроется 3 декабря.

За третий квартал 2018 года компания выплатила дивиденды в размере 44,39 рубля на акцию. Таким образом, теперь выплаты могут быть снижены в 1,6 раза. Их общая сумма может составить около 23 миллиардов рублей, из которых на долю основного бенефициара Алексея Мордашова (77,02% акций) придется, соответственно, порядка 17,7 миллиарда рублей.

В текущем году "Северсталь" уже выплачивала дивиденды по итогам первого квартала в размере 35,43 рубля на акцию (всего около 29,68 миллиарда рублей), второго – 26,72 рубля на акцию (порядка 22,38 миллиарда рублей).

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар компании — Алексей Мордашов (77,02% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. По итогам первого полугодия 2019 года "Северсталь" увеличила выпуск стали на 1% — до 6,101 миллиона тонн.