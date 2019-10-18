СОЧИ, 18 окт /ПРАЙМ/. "Ростелеком" рассматривает возможность передать в СП с "Мегафоном" по 5G права на частоты в приоритетном для 5G диапазоне 3,4-3,8 ГГц, которые сейчас используются для предоставления услуг доступа в интернет по технологии WiMAX, сообщил журналистам президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Диапазон 3,4-3,8 ГГц является приоритетным для 5G, однако в РФ он занят другими службами, в том числе силовыми. Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов весной говорил, что частоты в этом диапазоне есть у ряда фиксированных операторов (в частности — WiMAX). Глава Минкомсвязи Константин Носков, являющийся председателем Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), в сентябре заявил, что готов вынести на рассмотрение комиссии вопрос о передаче для 5G этих частот. "Ростелеком" владеет рядом WiMAX-операторов, обладающих этими частотами. Например, в 2015 году был приобретен интернет-провайдер FreshTel, работающий на частотах 3,4-3,5 ГГц.

"И мы, и "Мегафон" проводим операции, связанные с потенциальной возможностью внесения прав на использование этих частот. Может быть, даже больше на нашей стороне, потому что у нас есть компании, которые работают по технологии WiMAX", — сказал Осеевский журналистам в кулуарах форума "Взгляд в цифровое будущее".

Он отметил, что у этих WiMAX-операторов много клиентов. "Поэтому у нас есть трек, связанный с тем, как в случае необходимости этих клиентов обслуживать по-другому, куда их перевести для того, чтобы права на частоты передать. Поэтому мы в соответствии с нашим планом к определенному моменту будем готовы это сделать", — сказал глава "Ростелекома".

Он также рассказал, что сейчас "Ростелеком" и "Мегафон" в рамках СП совместно с силовыми ведомствами проводят научно-исследовательские работы, связанные с влиянием сетей 5G на различную инфраструктуру спутниковой связи. "Это действительно очень важная и необходимая часть, чтобы понять, какие решения могут быть в будущем, нужно ли какие-то станции спутниковой связи куда-то будет выносить", — сказал Осеевский. Он отметил, что сейчас эта работа финансируется "Ростелекомом" и "Мегафоном". Если "Вымпелком" и МТС присоединятся к СП, они свою долю должны будут компенсировать.

"Мегафон" в марте приобрел компанию "Неоспринт СПб", владеющую в Санкт-Петербурге частотами, которые могут использоваться для 5G. В 2018 году "Мегафон" приобрел в Москве полосу частот в диапазоне 3,4-3,6 ГГц, на которых проводил пилотные испытания 5G во время чемпионата мира по футболу.