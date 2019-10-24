МОСКВА, 24 окт /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Елену Стаханову от должности замруководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования) из-за ее выхода на пенсию, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров.

"Освободить Стаханову Елену Владиславовну от должности заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в связи с выходом на пенсию", — говорится в документе.

По информации на сайте Росалкогольрегулирования, Стаханова была назначена на должность замруководителя ведомства в январе 2011 года. В 2009-2011 годах она занимала должность начальника управления финансов Росалкогольрегулирования. Ранее Стаханова работала в Рослесхозе в должности замначальника бюджетно-финансового управления.