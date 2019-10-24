МОСКВА, 24 окт /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета в Москве, посвящённом вопросам работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Двадцать пятого октября в Москве Дмитрий Медведев примет участие в четвёртом в текущем году заседании Евразийского межправительственного совета", — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба кабмина, в повестке встречи – актуальные вопросы функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и обсуждение результатов работы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Кроме того, планируется подписать международные договоры по вопросам животноводства и продвижения ювелирной продукции на рынки третьих стран.

"Приоритетное внимание будет уделено внутрисоюзному сотрудничеству в рамках цифровой повестки, а также взаимодействию государств-членов в сферах ветеринарии, агропромышленного комплекса и алкогольного рынка союза", — добавляется в сообщении.

Также сообщается, что на заседание приглашена премьер-министр Сербии Ана Брнабич в качестве почётного гостя, и в ходе встречи состоится церемония подписания соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сербией.