Добавлены подробности (абзацы 4 и 5).

МОСКВА, 25 окт /ПРАЙМ/. ОК "Русал" за девять месяцев 2019 года произвела 2,809 миллиона тонн алюминия, что примерно соответствует уровню за аналогичный период прошлого года (2,81 миллиона тонн), следует из сообщения компании.

Продажи первичного алюминия и сплавов при этом выросли на 9,8%, до 3,069 миллиона тонн, средняя цена реализации алюминия (включает цену на Лондонской бирже металлов, региональную и продуктовую премии) в отчетный период составила 1,937 тысячи долларов за тонну, снизившись на 15,9%.

Объем производства глинозема в январе-сентябре уменьшился на 0,1%, до 5,808 миллиона тонн, добыча бокситов выросла на 18,7%, до 12,021 миллиона тонн, нефелиновой руды — снизилась на 8,8%, до 3,17 миллиона тонн. Выпуск фольги и упаковки вырос на 5,1%, до 73 тысяч тонн.

В третьем квартале 2019 года выпуск алюминия увеличился относительно предыдущего квартала на 0,4%, до 942 тысяч тонн, глинозема — вырос на 2,1%, до 1,957 миллиона тонн. Добыча бокситов сократилась на 6,9%, до 3,948 миллиона тонн, нефелиновой руды — на 11,1%, до 1,017 миллиона тонн. Выпуск фольги и упаковки снизился на 1,9%, до 25 тысяч тонн. Продажи алюминия увеличились на 0,8%, до 1,091 миллиона тонн при средней цене реализации 1,896 тысячи долларов за тонну (снижение на 3,8%).

В том числе, как отметили в "Русале", продажи продукции с высокой добавленной стоимостью выросли на 3,9%, до 430 тысяч тонн, а доля такой продукции в общем объеме продаж в третьем квартале составила 40% против 38% кварталом ранее и 29% — в первом квартале 2019 года, когда свое влияние оказали дополнительные рыночные факторы, связанные с санкциями США.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2018 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. Компания присутствует в 13 странах, в ней заняты около 64 тысячи человек. "Русал" в 2018 году увеличил производство алюминия на 1,3%, до 3,753 миллиона тонн.