МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых, следует из сообщения ЦБ.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ

Совет директоров Банка России 25 октября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 6,50% годовых. Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания продолжают снижаться. Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными. Cохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными. В этих условиях Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0–4,5 до 3,2–3,7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Динамика инфляции. Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Годовой темп прироста потребительских цен в сентябре снизился до 4,0% (с 4,3% в августе 2019 года) и, по оценкам на 21 октября, составил около 3,8%. Годовая базовая инфляция по итогам сентября также снизилась до 4,0% после 4,3% в августе. Показатели инфляции, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи или ниже 4%.

В сентябре-октябре дезинфляционные факторы оказали более существенное влияние на замедление темпов роста цен, чем оценивалось ранее. При этом проинфляционные риски со стороны внешних условий не реализовались. В части разовых факторов в условиях высокого урожая и расширения предложения на отдельных продовольственных рынках темпы роста цен на продовольствие с учетом сезонности оставались низкими. Произошедшее с начала года укрепление рубля, наряду с замедлением инфляции в странах — торговых партнерах, ограничивает рост цен на импортируемые товары. Вместе с тем все более выраженным становится воздействие на инфляцию сдержанного спроса. Определенный вклад в динамику внутреннего спроса вносит сохраняющееся отставание в финансировании бюджетных расходов, включая расходы на национальные проекты, от ранее заявленных планов.

В сентябре-октябре инфляционные ожидания населения продолжили снижаться, при этом оставаясь на повышенном уровне. Ценовые ожидания предприятий несколько снизились. Замедление годовой инфляции создает условия для снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса в будущем.

Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0–4,5 до 3,2–3,7%. При этом годовая инфляция сложится несколько ниже 3% в I квартале 2020 года, когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета. По итогам 2020 года с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% и останется вблизи 4% в дальнейшем.

Денежно-кредитные условия. С момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России денежно-кредитные условия продолжили смягчаться. Этому в том числе способствовало изменение ожиданий участников финансового рынка относительно траектории ключевой ставки Банка России. Продолжилось снижение доходностей ОФЗ и депозитно-кредитных ставок. Принятые Банком России решения о снижении ключевой ставки и снижение доходностей ОФЗ создают условия для дальнейшего снижения депозитно-кредитных ставок.

Продолжается рост кредитования реального сектора на фоне смягчения денежно-кредитных условий. При этом с июня годовой темп прироста кредитов физическим лицам замедляется после заметного увеличения в 2018 — начале 2019 года.

Экономическая активность. Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными. В этих условиях Банк России сохраняет прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году в интервале 0,8–1,3%. При этом оперативные данные указывают на вероятное ускорение роста российской экономики в III квартале, отчасти связанное с временными факторами.

Сдерживающее влияние на динамику экономической активности продолжает оказывать снижение внешнего спроса на товары российского экспорта в условиях происходящего замедления мировой экономики, а также слабая динамика инвестиционной активности, в том числе в части государственных инвестиционных расходов. В августе-сентябре продолжился годовой рост промышленного производства, однако опережающие индикаторы указывают на ухудшение деловых настроений в промышленности, особенно в части экспортных заказов. Рост показателя реальных располагаемых доходов населения пока не отразился на динамике оборота розничной торговли. Рынок труда не создает избыточного инфляционного давления. Безработица вблизи исторически низких уровней обусловлена не расширением спроса на труд, а одновременным сокращением численности занятых и трудоспособного населения.

С начала 2019 года бюджетная политика оказала сдерживающее влияние на динамику экономической активности. Это отчасти связано с более медленной, чем ожидалось, реализацией запланированных Правительством национальных проектов. В дальнейшем увеличение государственных расходов, в том числе инвестиционных, и их влияние на экономический рост будут иметь более распределенный во времени характер.

Прогноз роста ВВП в 2019–2022 годах сохранен Банком России без изменений. Темп прироста ВВП будет постепенно увеличиваться с 0,8–1,3% в 2019 году до 2–3% в 2022 году. Это возможно по мере реализации комплекса мер Правительства по преодолению структурных ограничений, в том числе реализации национальных проектов. При этом ожидаемое на прогнозном горизонте замедление мировой экономики продолжит оказывать сдерживающее влияние на рост российской экономики.

Инфляционные риски. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными. Это прежде всего связано со слабой динамикой внутреннего и внешнего спроса. Сохраняются дезинфляционные риски со стороны динамики цен на отдельные продовольственные товары, в том числе за счет роста предложения сельскохозяйственной продукции. Проинфляционные риски со стороны роста бюджетных расходов во второй половине 2019 — начале 2020 года остаются невысокими ввиду того, что увеличение расходов, вероятно, будет иметь более распределенный во времени характер. Вместе с тем в случае более значительного снижения темпов роста мировой экономики, в том числе под влиянием ужесточения международных торговых ограничений, иных геополитических факторов, может происходить усиление волатильности на мировых товарных и финансовых рынках, оказывая влияние на курсовые и инфляционные ожидания.

На более длинном горизонте сохраняются проинфляционные риски со стороны ряда внутренних условий. Значимым риском остаются повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания. На среднесрочную динамику инфляции также могут оказать влияние параметры бюджетной политики, в том числе решения об инвестировании ликвидной части Фонда национального благосостояния сверх порогового уровня в 7% ВВП.

Оценка Банком России рисков, связанных с динамикой заработных плат и возможными изменениями в потребительском поведении, существенно не изменилась. Эти риски остаются умеренными.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13 декабря 2019 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России и среднесрочного прогноза — 13.30 по московскому времени.

По итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 25 октября 2019 года Банк России опубликовал среднесрочный прогноз в связи с выходом Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов, которые будут опубликованы 29 октября 2019 года.