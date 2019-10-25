МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в РФ в октябре 2019 года вырос на 2 процентных пункта по отношению к октябрю 2018 года в обрабатывающих производствах, при этом в добывающих — снизился на 2 процентных пункта, свидетельствуют данные Росстата.

"Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние деловой активности с октября 2018 года по октябрь 2019 года: в добывающих производствах снизился с 0% до минус 2%; в обрабатывающих производствах вырос с минус 5% до минус 3%", — говорится в сообщении.

При этом экономическую ситуацию в своей организации, занимающейся добычей полезных ископаемых, считают благоприятной 12% и удовлетворительной — 75% руководителей, в обрабатывающих производствах — 10% и 74% респондентов соответственно.

В добыче полезных ископаемых число оптимистов в отношении оценки текущей экономической ситуации равно числу пессимистически настроенных респондентов, в обрабатывающих производствах число пессимистов превышает число оптимистов на 5 процентных пунктов.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев в добыче полезных ископаемых ожидают 20% опрошенных, в обрабатывающих производствах – 26%. При этом число оптимистов превысило число тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации в добывающих производствах, на 11 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах – на 18 процентных пунктов.

Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах считают главными недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, высокий уровень налогообложения и неопределенность экономической ситуации.