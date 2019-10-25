МОСКВА, 25 окт /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова заместителем министра промышленности и торговли России, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабинета министров.

"Назначить Овсянникова Дмитрия Владимировича заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации", — говорится в документе.

Ранее Овсянников уже занимал должность замминистра промышленности и торговли РФ в 2015-2016 годах. Губернатором Севастополя он был с сентября 2017 года. В июле нынешнего года покинул должность по собственному желанию.